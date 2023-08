Tomar vai começar discussão do Plano de Pormenor da Alameda



Vai decorrer entre os dias 9 de Agosto e 6 de Setembro a discussão pública do procedimento de revisão do Plano de Pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões, na sequência da publicação do respectivo aviso em Diário da República. Recorde-se que o município já promoveu uma sessão pública de apresentação da revisão, que decorreu nos Paços do Concelho a 21 de Julho.

A revisão do plano tem como objectivo principal garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano daquela área central da cidade de Tomar. Durante o período de discussão pública, os interessados poderão apresentar sugestões, bem como reclamações ou outras observações, através de impresso próprio, disponível na Internet ou no Balcão Único de Atendimento, local onde poderá ser entregue directamente, podendo ainda ser enviado para o endereço eletrónico gestaodoterritorio@cm-tomar.pt ou por correio dirigido à presidente da Câmara Municipal de Tomar, Praça da República, 2300-550 Tomar.