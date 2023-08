Torres Novas aprova criação de Comissão Municipal de Trânsito

Representantes da comissão vão trabalhar assuntos relacionados com a circulação e segurança rodoviária no concelho. Proposta foi aprovada por unanimidade.

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou por unanimidade, na última reunião do executivo, a criação da Comissão Municipal de Trânsito, que tem como principal objectivo o “ordenamento da utilização da via pública” por veículos que circulem no território municipal, “estabelecendo regras a observar pelos utilizadores”.

Na proposta, que é da autoria do PSD, é explicado que a comissão terá como funções diagnosticar e encontrar soluções para os problemas de trânsito no concelho, sugerir medidas e alterações julgadas convenientes, apreciar pedidos de sinalização, apresentar projectos de instalação e substituição de sinalização vertical e horizontal, apresentar estudos sobre alterações de sentidos de trânsito, propor marcação de lugares de estacionamento, dar parecer sobre requerimentos sobre circulação e estacionamento e sobre a atribuição de lugares de estacionamento reservados a pessoas com deficiência.

Desta comissão farão parte o presidente da câmara municipal, vereador com o pelouro do Trânsito, técnico municipal da mesma área, técnico da protecção civil municipal, um representante de cada partido com assento no executivo municipal, um representante da PSP e da GNR, um elemento dos bombeiros e de cada escola de condução do concelho. Os presidentes de juntas de freguesia serão chamados sempre que a sua freguesia estiver envolvida num processo em avaliação.