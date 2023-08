Segundo Plano

Há precisamente 20 anos o concelho da Chamusca viveu momentos trágicos devido aos incêndios que devastaram boa parte do território e chegaram a entrar na zona urbana da sede de concelho. Morreram pessoas e animais, arderam casas, carros, equipamentos e muita floresta. Bombeiros e populares deram o seu melhor para combater as chamas enfrentando condições climatéricas adversas e excepcionais. Relembrar as catástrofes é também uma forma de sublinhar a necessidade de todos contribuirmos para evitar que se repitam.