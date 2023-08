Acto de vandalismo em Torres Novas danifica Estátua de Santo António

Escultura instalada numa rotunda no Bairro de Santo António foi vandalizada durante a madrugada. Autoridades estão à procura dos autores do ataque. União de freguesias e PS de Torres Novas condenaram publicamente o acto.

A estátua de Santo António que se encontra no Bairro de Santo António, em Torres Novas, desde Julho deste ano, está sem cabeça após ter sido alvo de um acto de vandalismo na madrugada de domingo, 6 de Agosto, informou a União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago. Também a cabeça do menino que Santo António segura nos braços foi destruída e, em zona envolvente à estátua, foram deixadas frases escritas em cartão contra a igreja católica e os abusos sexuais.

“Depois de inaugurada a Estátua de Santo António em homenagem aos 100 anos das festas e dedicada a todo o bairro e devotos fomos acordados com a triste notícia e imagem, que por maldade decidiram fazer ao cortar a cabeça do Santo e do menino”, lê-se no comunicado publicado pela junta na rede social Facebook.

Depois de tomar conhecimento do ocorrido o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, Salvador e Santiago, Pedro Morte, deslocou-se ao local, assim como o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e as autoridades que tomaram conta da ocorrência. A estátua, da autoria de Esperança Matos, resulta de um investimento partilhado entre a união de freguesias e a câmara municipal. Os danos provocados na estátua foram avaliados em 13 mil euros.

Na sua publicação, a união de freguesias apela ainda a que todos aqueles que possam ter alguma informação acerca do acto de vandalismo que informem a autarquia a fim de se “apurar e encontrar culpados”. Também o Partido Socialista de Torres Novas emitiu um comunicado em que condena o “acto de vandalismo no Bairro de Santo António”, sublinhando que “não se revê na prática de acções como a ocorrida” e apelando a uma “sociedade inclusiva e tolerante” na qual se respeitem “todas as religiões”.