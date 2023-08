Alojamento de peregrinos em Santarém custou 85 mil euros ao município

Câmara de Santarém aprovou atribuição de subsídio à Diocese de Santarém para pagar o aluguer das instalações do Centro Nacional de Exposições, onde ficaram quase cinco mil jovens durante uma semana.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio de 84.547 euros à Diocese de Santarém com a finalidade de suportar os custos com o aluguer das instalações do Centro Nacional de Exposições (CNEMA) que serviram como local de acolhimento de peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude. Em resposta à vereadora do PS Liliana Ramos, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), explicou que esse montante inclui também despesas com segurança, instalação de casas-de-banho e limpeza, que não vinham descriminadas na documentação que foi disponibilizado à vereação. O presidente ficou de entregar a lista completa a todo o executivo.

Antes, na abertura da reunião, Ricardo Gonçalves lembrou que o CNEMA foi o maior centro de acolhimento de peregrinos do país durante a JMJ, albergando perto de cinco mil jovens, e congratulou-se com a forma como o evento decorreu, realçando que em Santarém não houve registo de qualquer incidente. “Só há registo de festa, de alegria, de companheirismo”, enfatizou o líder da autarquia.

Também os vereadores Nuno Domingos e Diogo Gomes manifestaram palavras de apreço pelos momentos que Santarém viveu durante esses dias com milhares de jovens na cidade. “A Câmara de Santarém fez questão de se chegar à frente para que os peregrinos pudessem ter um acolhimento digno na capital do Ribatejo”, vincou Diogo Gomes.

Na proposta de atribuição do subsídio ressalva-se que o montante proposto de 84.547 euros representa o valor máximo do apoio a conceder pela autarquia. Caso a documentação de despesa a apresentar pela Diocese de Santarém seja de montante inferior ao valor do subsídio deverá ser feita a rectificação do valor do apoio em baixa.