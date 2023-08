CDU quer reforço de segurança em Santarém

A CDU de Santarém defendeu um reforço de segurança na cidade através de policiamento de proximidade, solidarizando-se com os comerciantes que têm sido vítimas de episódios de assaltos e vandalismo. Em comunicado, a CDU indica que contactou com alguns comerciantes devido aos “recentes acontecimentos que têm afectado a segurança”, estando a acompanhar a situação “com preocupação”.

Manifestando a “solidariedade para com todos os que têm sido vítimas de episódios de assaltos e vandalismo”, a CDU considera que “a videovigilância não tem tido resultados” e defende como “urgente uma política de policiamento de proximidade […] e a aplicação prioritária de medidas efectivas de prevenção”.