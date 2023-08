Centros sociais de Muge e Glória do Ribatejo vão aumentar vagas para crianças e idosos

Câmara de Salvaterra de Magos vai apoiar a ampliação da creche de Muge com a criação de uma nova sala e financiar uma Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas no CBES de Glória do Ribatejo.

O município de Salvaterra de Magos vai apoiar o Centro de Bem Estar Social (CBES) de Muge e o CBES de Glória do Ribatejo com vista à construção de uma nova sala de creche e de uma Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI), respectivamente. Os protocolos foram aprovados na última reunião de camarária, que se realizou na quarta-feira, 2 de Agosto.

O CBES de Muge vai receber o total de 22.679,66 euros, sendo 17 mil euros para a actividade corrente. O restante valor vai servir para a aquisição de materiais de construção e de equipamentos para dotar a nova sala de melhores condições de utilização para as crianças. Segundo o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, o número de vagas da valência vai passar de 37 para 52 crianças.

O CBES de Glória do Ribatejo pretende remodelar e ampliar o actual edifício social onde está o Centro de Dia, de forma a integrar nas instalações uma ERPI. A obra foi adjudicada por cerca de 1,97 milhões de euros (mais de dois milhões com IVA incluído). O Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0) tem uma comparticipação de 1,18 milhões de euros sendo que vão entrar ainda os recursos próprios do CBES no valor de 120 mil euros e os apoios da câmara municipal, sujeitos a revisão de preços. A autarquia disponibiliza cerca de 257 mil euros em 2023 e cerca de 531 mil euros em 2024. O prazo de execução da empreitada é de 15 meses.