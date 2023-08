Corpo de homem que caiu em canal de rega no Couço foi encontrado em Benavente

O corpo do homem que desapareceu no sábado de manhã, 5 de Agosto, num canal de rega, na zona de Santa Justa, Couço, foi encontrado segunda-feira de manhã, 7 de Agosto, na Barrosa, concelho de Benavente. O homem, com cerca de 60 anos, residente na zona de Castelo Branco, caiu no canal de rega quando tentava resgatar o cão, por volta das 10h44. A esposa presenciou a situação e foi assistida no local por uma equipa de psicólogos sendo depois transportada ao Hospital de Santarém.

As autoridades fizeram buscas no sábado e no domingo mas sem sucesso. O homem acabou por ser localizado por volta das 10h00 de segunda-feira por um funcionário da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia que alertou as autoridades.