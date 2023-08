Detidos por furto de metais em Azambuja

Dois homens, de 29 e 32 anos, foram detidos por furto de metais não preciosos, nomeadamente ferro e alumínio, no concelho de Azambuja, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado. Depois de receberem uma denúncia de que estaria a ocorrer um furto, os militares deslocaram-se até ao local onde interceptaram os suspeitos, em flagrante, enquanto procediam ao carregamento dos metais para o interior de uma viatura. No decorrer da acção policial foram apreendidos 500 quilos de ferro, quatro radiadores de água, três extintores, dois motores, um poste de transformação e peças em alumínio de cisternas.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Alenquer que aplicou, ao detido de 29 anos, a medida de coacção de prisão preventiva e ao detido de 32 anos foram decretadas apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.