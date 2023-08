Hospital de Abrantes já tem novo serviço em funcionamento

Novo serviço de consultas externas e exames de gastrenterologia resultou num investimento de 1,8 milhões de euros e vai funcionar no Hospital de Abrantes.

Entrou em funcionamento na segunda-feira, 7 de Agosto, o novo serviço das consultas externas e exames de gastrenterologia do Hospital de Abrantes. A unidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) sofreu profundas obras de renovação, orçadas em 1,8 milhões de euros, que decorreram sem atrasos, nos últimos dez meses, conforme o calendário anunciado. O espaço, localizado no terceiro piso do hospital, está dotado de modernas instalações e equipamentos que oferecem condições técnicas e de conforto optimizadas para os profissionais de saúde e para os utentes do Médio Tejo.

A entrada para os utentes é efectuada através do piso 2 da instituição, junto ao Serviço de Urgência, pelas escadas e/ou elevador. O novo serviço desenvolve-se ao longo de mil metros quadrados. É constituído por 12 gabinetes de consulta, duas salas de tratamentos e três salas de exames de Gastroenterologia. Está ainda dotado de uma sala cirúrgica, recobro e hospital de dia, bem como zonas de apoio necessárias a este tipo de serviço. Recorde-se que as três unidades hospitalares que compõem o CHMT, Torres Novas, Tomar e Abrantes, bateram em 2022 recordes assistenciais na área das consultas externas de especialidade: foram realizadas 179.349 consultas, um aumento expressivo de mais 12.387 consultas comparativamente com o ano anterior.