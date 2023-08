Má ligação causa fuga de gás em prédio de Vila Franca de Xira

Uma fuga de gás foi detectada na manhã de sexta-feira, 28 de Julho, num prédio situado no entroncamento entre as ruas Almeida Garret e Serpa Pinto

Uma fuga de gás foi detectada na manhã de sexta-feira, 28 de Julho, num prédio situado no entroncamento entre as ruas Almeida Garret e Serpa Pinto, no centro de Vila Franca de Xira. O cheiro intenso a gás começou a sentir-se ao início do dia por alguns transeuntes o que gerou preocupação e exigiu a intervenção dos bombeiros da cidade. Foi detectada uma má ligação a uma botija industrial que estava no interior do edifício, que não estava habitado no momento que se verificou o cheiro a gás.

Mesmo com o problema resolvido, os bombeiros permaneceram no local por algum tempo para garantir a ventilação adequada do prédio. A rápida detecção da fuga permitiu evitar maiores danos pessoais ou materiais, além do aparato no local. Este episódio veio destacar a importância de verificar regularmente a correcta instalação e manutenção de equipamentos de gás, especialmente em edifícios pouco habitados ou locais comerciais. Caso sinta cheiro a gás em casa é recomendado que nunca acenda luzes ou outros focos de ignição, abra as janelas e portas e chame as autoridades de socorro.