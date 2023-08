Militares da GNR em Coruche vão ter novas instalações

Edifício privado deverá receber os militares da Guarda em Coruche que há anos estão instalados num edifício sem condições.

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira anunciou que já encontrou uma solução para instalar os militares da GNR na vila sede de concelho. A solução vai passar por um edifício privado, que está sem utilização, e que o proprietário está disposto a ceder. “Arriscar-me-ia a dizer, sem dizer qual o edifício, que a solução terá um desfecho melhor do que estávamos a prever para acomodar a Guarda. Vou aguardar certezas que o espaço serve e depois informarei a câmara e a população”, afirmou o edil.

Elementos da Guarda visitaram o espaço em causa com o autarca, no dia 1 de Agosto. Recorde-se que a Câmara de Coruche andava à procura de um espaço condigno para albergar os militares do Destacamento Territorial de Coruche e posto local da GNR. As instalações têm alguns problemas e há muito que são reivindicadas obras.

Em Novembro de 2019 os deputados do PSD Isaura Morais, João Moura e Sónia Ferreira, numa pergunta dirigida ao Ministério da Administração Interna, lembravam que a necessidade de obras remonta há mais de uma década. A degradação tem-se agravado com a passagem dos anos. Os deputados alertavam que chovia dentro do quartel, o telhado estava em risco, as casernas/camaratas não têm as mínimas condições e a água dos balneários infiltra para o rés-do-chão e paredes.

Considerando que esse edifício centenário “não tem as mínimas condições” para a GNR trabalhar os deputados recordavam que em 2017 foi anunciado que o posto de Coruche iria entrar em obras em 2018 e perguntaram ainda que medidas pensava o Governo adoptar para solucionar o problema.

Em Abril de 2019 a Associação de Profissionais da Guarda (APG) exigia que as obras de requalificação das instalações da GNR de Coruche se iniciassem de imediato e considerava uma “afronta” a demora no início das obras, consideradas prioritárias.