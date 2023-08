Oferta de alimentação para peregrinos em Torres Novas resumiu-se a fast-food

Hambúrgueres e pizzas foram a única opção de menu para os peregrinos instalados em Riachos e Torres Novas que adquiriram o pacote de alimentação. Restaurantes de fast-food foram os únicos aderentes.

A alimentação para os peregrinos instalados no concelho de Torres Novas que adquiriram o pacote de alimentação, que lhes permitia levantar refeições nos espaços aderentes, esteve limitada a restaurantes de comida rápida como hambúrgueres e pizzas. O concelho acolheu 692 peregrinos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A vereadora com o pelouro da Cultura, Elvira Sequeira, admitiu na reunião do executivo camarário de 2 de Agosto que esperava que a estadia dessas centenas de pessoas no concelho se traduzisse num maior retorno para o comércio local. Explicou que foi dada aos restaurantes a possibilidade de se candidatarem, mas que apenas as casas de fast-food e pizzas é que aderiram e foi lá que os peregrinos se dirigiram.

De acordo com Elvira Sequeira, a maioria dos peregrinos recebidos no concelho era de nacionalidade alemã e polaca e foram distribuídos entre a vila de Riachos e a cidade de Torres Novas, nomeadamente no pavilhão da Escola Secundária Artur Gonçalves, Columbófila e Casa do Povo de Riachos e em famílias de acolhimento. Nesses alojamentos receberam, diariamente, o pequeno-almoço. Os grupos, sublinhou por último a vereadora, foram acompanhados por um grande número de voluntários, não se tendo registado problemas de maior.