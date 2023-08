Oito horas à espera de ortopedista no Hospital de VFX

Está à vontade daqueles que se intitulam como defensores do povo.

Eduardo Cristino

O primeiro-ministro e o ministro da Saúde dizem que está tudo bem porque quando eles precisam de lá ir já lá está o médico à espera deles.

Carlos Batista

Para não dizer que os médicos em Portugal fazem o que querem com total imparcialidade do sistema político. As chefias dos hospitais não os despedem independente do que façam. Atendam clientes ou durmam em serviço está tudo bem, interessa é picar o ponto. Enquanto assim for e não sejam chamados à responsabilidade, a fim de desempenharem as suas funções de forma eficiente. Nem com o triplo dos médicos vamos a bom porto.

Bruno Alves

É assim neste e em outros hospitais. O hospital público que a Geringonça, com satisfações dos comunistas e principalmente do Bloco de Esquerda, este hospital público da esquerda piorou, e muito, depois de retirada a parceria ao Grupo Mello. Posso dizer isso com factos vividos na primeira pessoa.

António Nascimento