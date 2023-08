Paróquia de Santarém recebe apoio municipal

A Fábrica da Igreja da Paróquia da Freguesia do Divino Salvador de Santarém vai contar com um apoio financeiro de dois mil euros por parte da Câmara de Santarém. O subsídio, aprovado na última reunião do executivo municipal, destina-se a comparticipar as despesas com a organização do 2º Congresso Nacional de Pueri Cantores.