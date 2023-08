Peregrinos noruegueses visitaram Centro Hospitalar do Médio Tejo

Mais de duas dezenas de peregrinos ficaram a conhecer o trabalho de voluntariado desenvolvido pela Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes.

Um grupo de 24 peregrinos noruegueses da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), dos cerca de 150 que foram acolhidos no concelho de Abrantes, teve a oportunidade de visitar a Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) e ficar a conhecer o trabalho de voluntariado desenvolvido pela Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes.

A visita fez parte de uma actividade intitulada “Visita a lugares de missão”, como parte das Pré-Jornadas, sendo um período de imersão nas tradições e hábitos locais. A visita começou na biblioteca do hospital, onde foi realizada uma apresentação detalhada, explicando os objectivos, o trabalho da Liga, a sua missão, actividades e compromisso voluntário. Durante a visita, os peregrinos foram conduzidos por alguns dos locais onde os voluntários da Liga desempenham as suas actividades, proporcionando uma visão valiosa das acções altruístas que ocorrem no hospital. A jornada incluiu uma paragem na Capela do Hospital, onde os peregrinos participaram numa breve oração, antes de retornar à biblioteca para um pequeno lanche oferecido pela Liga.

A visita proporcionou uma oportunidade significativa para a troca cultural e conexão humana, solidificando laços entre diferentes nações e enriquecendo a experiência dos peregrinos na Jornada Mundial da Juventude, afirma o CHMT em comunicado.