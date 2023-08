População de Abrantes consternada com morte inesperada de bombeiro

Nuno Furtado Pereira, operacional na corporação de Abrantes, faleceu aos 38 anos

A morte do bombeiro da corporação de Abrantes e técnico de emergência pré-hospitalar do INEM, Nuno Furtado Pereira, causou grande consternação entre a comunidade. Nas redes sociais e em particular na página dos Bombeiros de Abrantes são vários as manifestações de pesar pela morte do bombeiro de 38 anos.

Nuno Furtado Pereira foi encontrado sem vida, em casa dos pais, na manhã de segunda-feira, 7 de Agosto e as causas da morte são para já desconhecidas. O corpo será autopsiado e só depois desse procedimento terão lugar as cerimónias fúnebres. Filho de João Furtado Pereira, que é presidente da direcção da Associação de Bombeiros Voluntários de Abrantes, e de Elisabete Pereira, presidente da direcção do Orfeão de Abrantes, Nuno Furtado Pereira era tido como uma boa pessoa, sempre pronto a ajudar o próximo.