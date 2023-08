Projeto Agir+ vai continuar em Santarém

O município de Santarém vai atribuir um apoio financeiro anual de 7.500 euros ao Projeto Agir+ do Lar Evangélico Nova Esperança (LENE) com vista a nova candidatura ao Programa Escolhas 9ª Geração, aprovado pelo conselho de ministros. Esse apoio vai vigorar entre 1 de Outubro de 2023 e 30 de Setembro de 2026, anunciou a autarquia. O Programa Escolhas 9ª Geração, destinado a crianças e jovens, vai contar com um reforço de projectos nas áreas da cultura apostando na inclusão pela arte e desporto. Para além do apoio financeiro a Câmara de Santarém vai manter a cedência do espaço para o funcionamento do Projeto Agir+, em Vale de Estacas.

Este apoio visa dar continuidade à execução do projeto AGIR+ que tem o LENE como entidade promotora e gestora e conta com a parceria da Câmara de Santarém, União de Freguesias da Cidade de Santarém, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santarém, Politécnico de Santarém, Agrupamentos de Escolas da cidade, Assembleia de Deus Pentecostal de Santarém, Vitória Clube de Santarém, Sociedade Recreativa Operária de Santarém, Clube de Canoagem Scalabitano, Casa do Benfica em Santarém e a Viver Santarém.