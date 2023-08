Recolha de sangue em Abrantes

A Unidade de Saúde Familiar D. Francisco de Almeida, em Abrantes, vai receber no sábado, 12 de Agosto, entre as 09h00h e as 13h00 uma campanha de recolha de sangue e de possíveis dadores de medula óssea. A iniciativa é do Instituto Português do Sangue e da Transplantação de Coimbra em colaboração com a Câmara de Abrantes. O município apela “à boa vontade de todos para colaborar nesta campanha de recolha” e explica que podem dar sangue todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos - até aos 60 anos se for a primeira dádiva -, peso igual ou superior a 50kg e com estilo de vida saudável.