Seniores de Benavente vão passear a Alcácer do Sal

Estão abertas as inscrições para os passeios Comvida, dirigidos aos reformados, pensionistas e idosos do concelho de Benavente. Este ano a Câmara Municipal de Benavente, que promove a iniciativa, leva os seniores até Alcácer do Sal. O passeio está agendado para 31 de Agosto, uma quinta-feira, e inclui um almoço de confraternização. As inscrições encontram-se abertas em todas as juntas de freguesia do concelho de Benavente.