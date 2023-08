Torres Novas faz nova tentativa para controlar praga de pombos na cidade

O aumento da população de pombos está a preocupar moradores de vários locais da cidade de Torres Novas e eleitos do executivo da câmara municipal que já retomou a recolha de pombos, através da instalação de contentores para a captura destas aves, numa tentativa de controlar esta praga que é cada vez mais comum em áreas urbanas.

O vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade, em resposta ao vereador do PSD, fez saber que após a recolha ter sido retomada conseguiram retirar da cidade cerca de uma centena de pombos, inclusive no ponto de recolha instalado na Rua Carlos Reis. “É uma luta inglória em Torres Novas e em todas as cidades, nas históricas principalmente”, sublinhou.

Esta rua tem sido precisamente uma das mais afectadas pela presença destas aves que sujam os passeios e danificam monumentos com as suas fezes além de poderem transmitir doenças como a criptococose e a histoplasmose. “Vamos no passeio e está cheio de porcaria de pombo”, vincou o vereador social-democrata Tiago Ferreira referindo-se à Rua Carlos Reis que, segundo disse, se apresenta num estado lastimável que tem originado queixas e descontentamento entre moradores e transeuntes. Na mesma reunião, João Trindade garantiu ter solicitado o reforço de limpeza nessa rua.