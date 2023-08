Um milhão de euros para obras em freguesias de Santarém

Câmara de Santarém transferiu dinheiro para juntas de freguesia fazerem requalificações de edifícios e arruamentos em diversos pontos do concelho.

A União de Freguesias da Cidade de Santarém vai receber 961 mil euros da Câmara de Santarém para execução de obras em diversos pontos do seu território. O investimento vai permitir a requalificação da Rua 19 de Março, na Portelas das Padeiras, que visa criar condições de acessibilidade e mobilidade no local sendo necessário proceder a alterações nos passeios.

Também a Rua 25 Abril, nas Fontaínhas, vai receber obras que contemplam a criação de passeios laterais sobrelevados e pavimentados, para garantir uma melhoria das condições de segurança dos peões, bem como da circulação rodoviária. Está ainda na lista uma intervenção na Escola Básica da Ribeira de Santarém, com a reabilitação do espaço através de algumas pequenas obras de conservação e reparação.

Já a Junta de Freguesia de Alcanhões vai receber uma verba de 21.849 euros para substituição da cobertura da zona envolvente à escola primária da vila, onde se inclui a biblioteca, a cantina e o alpendre. A intervenção tem como objectivo resolver as deformações da cobertura existente e acabar com as infiltrações de água da chuva.

Os contratos foram assinados no dia 1 de Agosto pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, pelo presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e pelo presidente da Junta de Alcanhões, Pedro Mena Esteves.

Requalificação da escola de Almoster custa 80 mil euros

A Câmara de Santarém vai também transferir cerca de 80 mil euros para a Junta de Freguesia de Almoster, para a requalificação do recinto exterior da Escola Básica de Almoster. O contrato interadministrativo foi assinado pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves, e pelo presidente da Junta de Almoster, Pedro Costa, no dia 2 de Agosto.

O investimento municipal contempla a pavimentação do piso na área envolvente à escola, a criação de um jardim, com bancos em material reciclado, assim como a instalação de papeleiras. Será também criado um espaço de jogo e recreio dedicado a crianças dos 4 aos 10 anos e de um campo de jogos para futebol e basquetebol.