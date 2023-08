Abertas inscrições para workshop de desenho corporal na Póvoa

“Desenhar com o Corpo” explora o movimento corporal como ferramenta para a criação artística. Workshop vai decorrer no salão mobre da Quinta Municipal da Piedade.

A Câmara de Vila Franca de Xira está a promover um workshop de expressão artística intitulado “Desenhar com o Corpo”, que terá lugar no dia 26 de Agosto, às 15h00, no salão nobre do Palácio Municipal da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Dinamizado pela artista Inês Neves, o workshop foi especialmente concebido para jovens com idades entre os 13 e os 25 anos. A actividade visa proporcionar aos participantes uma abordagem única à arte explorando o movimento corporal como ferramenta para a criação de linhas e marcas em exercícios individuais e colectivos.

O evento surge no contexto da exposição colectiva de desenho intitulada “Linha de Vida”, que está a decorrer na Galeria Municipal Jovem do Palácio da Quinta da Piedade. A exposição destaca obras de três artistas multidisciplinares - Inês Neves, Lígia Fernandes e Manu Romeiro. A participação no workshop “Desenhar com o Corpo” é gratuita mas requer inscrição prévia através do site do município.