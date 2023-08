Primeiras bandas anunciadas para o Massacre Metal Fest 2024

A organização do Massacre Metal Fest anunciou as quatro primeiras bandas underground nacionais que vão subir ao palco da União Desportiva e Columbófila Adoslouquense, em A-dos-Loucos, na próxima edição do evento. Filii Nigrantium Infernalium, Dolmen Gate e Toxikull já são os nomes confirmados, a que se junta a banda da casa Speedemon. A oitava edição do Massacre Metal Fest está agendada para 4 de Maio do próximo ano. Até lá a organização promete revelar outras bandas que vão compor o cartaz.