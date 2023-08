Uma noite de gritos no Dark Side Night Trail nas Abitureiras

Para quem quiser viver uma experiência diferente, excêntrica e aterradora em uma única noite deve inscrever-se no Dark Side Night Trail, uma prova desportiva que, pela segunda vez, se vai realizar nas Abitureiras, no concelho de Santarém. A competição realiza-se no sábado, 2 de Setembro, mas as inscrições encerram na sexta-feira, 25 de Agosto.

A prova vai contar com duas distâncias: um trilho com cerca de 15 quilómetros e 450 metros de altimetria, que a organização designou por “Selva do Horror” e que conta para a classificação da Taça de Portugal de Trail (ATRP); há ainda uma caminhada com cerca de 10 quilómetros e 200 metros de altimetria, intitulada de “Trilhos das Trevas”. O trail de longa distância começa pelas 21h00 junto à Igreja das Abitureiras. O percurso da caminhada começa 10 minutos depois. A organização, Trilho Perdido Eventos / Imporlux, promete muitos sustos e uma noite muito divertida.

Os participantes do Dark Side Night Trail vão poder contar com banhos e uma refeição, sendo que a organização convida todos a participar logo de seguida nas festas anuais da freguesia das Abitureiras.