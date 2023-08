Atletas do Santarém Basket Clube convocados para jogos da selecção nacional

Clube ribatejano assinalou 25 anos a 12 de Agosto. Maria do Mar Caroço e Martim Silva foram chamados à selecção nacional.

O Santarém Basket Clube celebrou o 25º aniversário a 12 de Agosto e como presente tiveram a notícia dos atletas Maria Mar Caroço e Martim Silva (ambos Sub-15) terem sido convocados para a selecção nacional. Os dois jovens participaram em dois jogos oficiais da selecção, que se realizaram na Polónia entre 11 e 13 de Agosto. Outro motivo de satisfação para a direcção do clube são as mais de 140 inscrições feitas para a época 2023/2024, quando ainda faltam três semanas para iniciarem os treinos, um número digno de registo na opinião da direcção da associação.

O presidente da direcção do clube, José Daniel Oliveira, faz um balanço positivo dos 25 anos de existência da colectividade e sublinha que o sucesso deve-se também ao grupo de pais e mães que há duas décadas e meia têm apoiado o clube e os atletas. Em 25 anos o clube conquistou 44 títulos, o que dá uma média de quase dois títulos por ano. São eles: dois campeonatos nacionais da Liga Sénior Feminina; três taças de portugal seniores femininas; duas supertaças seniores femininas; um campeonato nacional sub-19 da equipa feminina de formação; dois campeonatos regionais sub-14 em equipas femininas de formação; 28 campeonatos distritais em equipas femininas de formação e seis campeonatos distritais em equipas masculinas de formação.