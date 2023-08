Joana Marchão assina duas temporadas pelo Servette da Suíça

A abrantina Joana Marchão, de 26 anos, vai rumar à Suíça para vestir a camisola do Servette Futebol Club por duas temporadas. A lateral esquerdo que representou a selecção portuguesa no Mundial de Futebol Feminino da Austrália/Nova Zelândia assinou contrato até 2025 com o clube que vai disputar a Liga dos Campeões. A internacional portuguesa jogou pelo Parma, Itália, na época passada depois de ter passado seis épocas no Sporting Clube de Portugal. “Estamos muito contentes com a entrada da Joana na equipa. Técnica e rápida vai reforçar o lado esquerdo da defesa e trazer mais ofensiva com o seu excelente pé esquerdo”, diz Richard Feuz, director desportivo do Servette em nota publicada pelo clube.

Joana Marchão, natural de Abrantes, iniciou a sua carreira desportiva no Abrantes Futebol Clube e treinou com equipas masculinas até aos 13 anos, idade limite para equipas mistas. Passou ainda pelo União de Tomar, clube onde se estreou como sénior, e no Atlético Ouriense.