Pontes em Ourém vão ser reabilitadas e ampliadas

O caderno de encargos relativo ao projecto de reabilitação e ampliação de quatro pontes no concelho de Ourém foi aprovado na sessão camarária que se realizou a 7 de Agosto. A primeira ponte situa-se em Vale Faria, na União de Freguesias de Matas e Cercal, e vai ser intervencionada com o intuito de alargar o perfil transversal da ponte, reparação do betão armado da laje e das vigas, reforço e alargamento da laje de tabuleiro, entre outros trabalhos. A segunda ponte fica na Rua A, Conceição, no Olival, e vai implicar, entre outras intervenções, a reconstrução de muros ala e reforço e alargamento da laje de tabuleiro. A ponte localizada em Rio de Couros vai sofrer intervenções embora mantendo todo o arco em alvenaria de pedra aparelhada e os encontros em alvenaria de pedra aparelhada. A última ponte a ser intervencionada situa-se na Rua Professor Serra, em Ribeira do Fárrio. Neste caso vai proceder-se à demolição e construção de ponte nova devido ao assentamento das fundações e rotação dos encontros da ponte actual.