Santarém recebeu Volta a Portugal de Cadetes e Volta Feminina Sub 19

Mais de meio milhar de atletas das duas competições partiram da capital de distrito na sexta-feira, 18 de Agosto.

Mais de meio milhar de atletas da 15ª Volta a Portugal de Cadetes e da 2ª Volta a Portugal Feminina de Sub-19, participaram na quinta-feira, dia 17 de Agosto, na acção de formação “Ética no Ciclismo de Formação”, que decorreu no Convento de São Francisco, em Santarém. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, participou na sessão de abertura e mostrou-se satisfeito por ver a adesão que a iniciativa teve.

O evento antecedeu a 15.ª Volta a Portugal de Cadetes e a 2.ª Volta a Portugal Feminina Sub-19, que tiveram início na sexta-feira, 18 de Agosto, e que se disputaram até 20 de Agosto, domingo, numa organização da Federação Portuguesa de Ciclismo que contou com um apoio do município de Santarém. Os atletas do escalão de cadetes masculinos cumpriram um total de 237,1 quilómetros, distribuídos por três etapas. O primeiro dia de competição arrancou com uma ligação de 82,8 quilómetros.