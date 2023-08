Tomar volta a receber primeira competição da época de hóquei em patins

Tomar vai receber a primeira competição oficial da nova época de hóquei em patins que conta com as maiores equipas nacionais masculinas e femininas.

A conferência de imprensa e sorteio das competições para a 7ª edição da Elite Cup decorreu na passada quinta-feira, 17 de Agosto, no Hotel dos Templários, em Tomar. Na primeira competição oficial de hóquei em patins em Portugal na época 2023/24, FC Porto (masculino) e Benfica (feminino) regressam a Tomar para defender os títulos conquistados na época anterior. As competições entre as maiores equipas de hóquei nacionais vão realizar-se no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar pelo terceiro ano consecutivo. O torneio masculino vai decorrer nos dias 15, 16 e 17 de Setembro e a Final Four feminina nos dias 7 e 8 de Outubro.

Foram os atletas das oito equipas masculinas (SL Benfica, Sporting CP, Óquei Clube de Barcelos, FC Porto, UD Oliveirense, AD Valongo, SC Tomar e Hóquei Clube de Braga) e das quatro equipas femininas (SL Benfica, Hóquei Clube de Turquel, Clube Académico da Feira e Stuart Hóquei Clube de Massamá) que sortearam as bolas que determinaram os primeiros jogos de ambas as competições. A cerimónia contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, do presidente da Federação de Patinagem de Portugal, Luís Sénica, e do presidente da Associação Nacional de Clubes de Patinagem, Joaquim Sousa Ribeiro.