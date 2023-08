Torreshopping reforça importância do desporto

No mês de Agosto o Torreshopping, em Torres Novas, vai desafiar os mais novos a praticarem exercício físico e a adoptarem um estilo de vida mais saudável, através do atelier “A Importância de Praticar Desporto”, baseado no Álbum de Família, onde vão acontecer várias actividades que vão ser verdadeiras olimpíadas. Os mais novos vão poder desfrutar destas “Mini Olimpíadas Álbum de Família”, onde terão a oportunidade de criar um jogo de ténis com balões e de participar em vários jogos tradicionais, como a barra ao lenço, o limbo, e muitos outros jogos divertidos.

“Tendo em conta o aumento da obesidade infantil em Portugal é fundamental que esta sensibilização seja feita junto dos mais novos, com foco na importância do desporto e de participar em actividades desportivas durante as férias de Verão e do período escolar”, refere a empresa em comunicado.