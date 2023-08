Trail “Encostas de Xira” regressa a Vila Franca de Xira em Setembro

Nos dias 9 e 10 de Setembro vai estar na estrada mais uma edição do trail Encostas de Xira, promovido pela associação Destinolímpico e a Associação de Desportos Urbanos de Alverca. Para ajudar na organização do evento foi aprovada por unanimidade na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira uma proposta de protocolo a celebrar entre o município e as duas entidades visando dar apoios logísticos no valor de 404 euros.

Entre os apoios está a licença para usar o nome “Encostas de Xira” que é propriedade do município e dá nome ao vinho que é produzido na Quinta Municipal da Subserra, espaço onde a prova terá acesso aos seus espaços exteriores. A câmara vai também permitir o acesso às instalações sanitárias, cozinha e alojamento da Quinta da Subserra. Também vão ser oferecidas 34 garrafas de vinho aos vencedores da prova. Os apoios municipais incluem ainda a cedência de um pórtico, palco, pódio, tapete, tendas, mesas, cadeiras e grades para garantir a organização e acomodação adequada dos atletas da prova, que vão poder usar também o pavilhão da Escola Básica Soeiro Pereira Gomes de Alhandra. Uma viatura de transporte colectivo de passageiros será também cedida pela câmara para garantir que os participantes e membros da organização possam deslocar-se com facilidade durante o evento.