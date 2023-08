Triatletas de Torres Novas em provas teste para Jogos Olímpicos de Paris

Ricardo Batista e Maria Tomé concluíram as provas teste em 22.º e 51.º lugar, respectivamente.

Os triatletas portugueses do Clube de Natação de Torres Novas, Ricardo Batista e Maria Tomé, disputaram provas teste para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, realizadas na capital francesa. O triatleta que se sagrou este mês de Agosto campeão europeu de triatlo sprint, ao vencer a final da prova de elite nos Europeus, completou a prova, disputada na sexta-feira, 18 de Agosto, em formato olímpico, em 22.º lugar com a marca de 1:42.43.

Maria Tomé, que este ano foi campeã nacional de triatlo na distância sprint, na categoria de elites, terminou a prova que decorreu na quinta-feira, 17 de Agosto, em 51.º lugar. Competiram ainda os portugueses Melanie Santos (47.º lugar) e Vasco Vilaça que acabou a em 2.º lugar a prova que foi vencida pelo britânico Alex Yee.

A prova de teste de triatlo para Paris 2024 realizou-se a menos de um ano do início dos Jogos Olímpicos, cuja cerimónia de abertura está marcada para 26 de Julho de 2024. Os eventos-teste não são uma cópia das competições dos próximos Jogos, mas tentam garantir que tudo esteja o mais operacional possível.