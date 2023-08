Atropelamento em Andreus faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida na tarde de quarta-feira, 16 de Agosto, após ter sido atropelada por uma viatura ligeira de passageiros na freguesia de Andreus, concelho de Sardoal, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo. De acordo com a mesma fonte a pessoa atropelada sofreu ferimentos considerados ligeiros. O alerta foi dado às 16h12 e no local estiveram os Bombeiros de Sardoal e a Guarda Nacional Republicana num total de 12 operacionais apoiados por cinco viaturas.