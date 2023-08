Camião em chamas obrigou ao corte de trânsito na A1 em Santarém

Um incêndio num veículo pesado obrigou na quarta-feira, 16 de Agosto, ao corte da circulação rodoviária no quilómetro 76 da A1, no sentido norte-sul, na zona de Santarém, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo. O trânsito esteve cortado durante mais de uma hora. Do incidente resultaram apenas danos materiais tendo o condutor imobilizado e abandonado a viatura assim que se apercebeu das chamas. O alerta foi dado às 09h37 e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Pernes e a Guarda Nacional Republicana num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.