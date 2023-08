Carro despista-se e abalroa quatro veículos em Povos

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se na madrugada de segunda-feira, 21 de Agosto, na Rua José Vanzeller Pereira Palha, no bairro de Povos, concelho de Vila Franca de Xira, e abalroou quatro carros que estavam estacionados, provocando graves danos materiais. O carro despistado, um Opel cinzento, foi abandonado no local.

Segundo uma moradora, que pede para não ser identificada, o acidente ocorreu pelas 02h03 e apesar dos contactos insistentes de vários moradores do bairro para a PSP, nenhuma patrulha apareceu no local, “pelo menos até às 05h00”. A essa hora já o condutor tinha abandonado a viatura. Alguns moradores, refere a mesma fonte, acordaram com o barulho dos embates e saíram à rua. Ao que se sabe não há registo de feridos. O MIRANTE contactou a PSP mas não obtivemos resposta até ao fecho desta edição.