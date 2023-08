Despiste seguido de capotamento faz um ferido na Várzea Fresca

Uma pessoa ficou ferida ao início da manhã de quarta-feira, 16 de Agosto, na sequência de um despiste, seguido de capotamento na Várzea Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo, acrescentando que a viatura se incendiou. De acordo com a mesma fonte a vítima sofreu danos considerados ligeiros e foi transportada ao Hospital Distrital de Santarém. Do acidente resultaram ainda danos materiais num marco de água e num poste de electricidade. O alerta foi dado às 06h49 e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Salvaterra de Magos e a Guarda Nacional Republicana num total de 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.