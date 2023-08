Empresa garante estar a apurar causas do acidente que vitimou Eduardo Oliveira no Eco Parque do Relvão

Sisav lamenta a morte de Eduardo Oliveira e garante ter sido constituída uma equipa para apurar as causas do acidente que o vitimou a 11 de Agosto. Funeral do jovem de 24 anos decorreu na quarta-feira, 16 de Agosto, com a presença de várias dezenas de pessoas.

A empresa Sisav - Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos - enviou um comunicado para a redacção de O MIRANTE onde lamenta a morte do seu funcionário Eduardo Oliveira, que perdeu a vida a 11 de Agosto enquanto limpava uma máquina nas instalações da empresa, situada no Eco Parque do Relvão, concelho da Chamusca. “É com profundo pesar que o Sisav comunica o acidente de trabalho (…) que resultou no falecimento do colaborador Eduardo Oliveira. O colega desempenhava a sua actividade profissional desde Abril de 2021 como auxiliar de produção”, refere.

A empresa acrescenta que “na sequência do acidente foi accionado de imediato o Plano de Emergência Interno e os meios de socorro externos tendo sido constituída uma equipa para apurar as causas do mesmo”, sublinhando que “será disponibilizado todo o apoio que estiver ao alcance” à sua família e amigos.

Recorde-se que Eduardo Manuel Oliveira, conhecido pelos seus amigos e familiares mais próximos como “Bino”, tinha 24 anos quando perdeu a vida ao cair dentro de uma máquina trituradora de resíduos. Segundo apurou O MIRANTE, o jovem, natural das Bicas, aldeia pertencente à freguesia de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, estava a limpar a máquina quando ocorreu o acidente. Eduardo Oliveira estava numa relação com Diana Rocha, residente em Tramagal, e da sua relação nasceu uma filha, ainda pequena. A companheira escreveu, nas redes sociais, que Eduardo Oliveira era um “homem rebelde, trabalhador, honesto, de coração grande e sorriso fácil”.

O funeral do jovem realizou-se na quarta-feira, 16 de Agosto, e o corpo foi sepultado no Cemitério de Vale de Açor, nas Bicas. Várias dezenas de amigos e familiares levaram uma camisola branca vestida e alguns amantes dos desportos motorizados, uma das grandes paixões de Eduardo Oliveira, aceleraram para fazer barulho em sua homenagem. Eduardo Oliveira era também um elemento activo do Rancho Folclórico da Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto.