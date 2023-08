Histórico bombeiro de Alverca morreu a trabalhar durante a madrugada

António Urrutia faleceu de doença súbita enquanto estava de serviço durante a noite como operador da central dos Bombeiros de Alverca do Ribatejo. Era visto pelos seus pares como uma pessoa exigente e de poucas palavras, mas sempre pronto a ajudar. Estava na corporação desde 1977.

A morte do chefe António Urrutia, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alverca, deixou a corporação consternada. O bombeiro, de 63 anos, foi vítima de doença súbita enquanto estava ao serviço como operador da central, na madrugada de 15 de Agosto. Na manhã seguinte, quando os colegas entraram ao serviço, encontraram o bombeiro já sem vida.

António Urrutia era conhecido por “Espanhol” por ter nascido em Espanha. Era bombeiro na corporação de Alverca desde 27 de Maio de 1977, há mais de 45 anos. Actualmente era chefe no quadro de reserva, mas fazia serviço enquanto operador da central, sempre no turno da noite. António Urrutia vivia actualmente no Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, e era considerado pelos seus pares um homem reservado e que pouco falava da sua vida pessoal. Os colegas sabiam que ia a Espanha pelo menos uma vez por ano e afirmam a O MIRANTE não ter conhecimento de que sofria de algum problema de saúde limitativo de continuar a desempenhar as suas funções.

Após o falecimento souberam que tomava medicação para baixar a tensão arterial. Enquanto bombeiro era exigente, dedicado e perfeccionista e ao longo da carreira desempenhou várias missões a nível nacional de combate aos incêndios florestais. Os colegas com quem O MIRANTE falou lamentam a sua morte e sublinham que a marca que deixou na corporação de Alverca vai servir de exemplo para as gerações futuras. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu um comunicado a lamentar a morte de António Urrutia e apresentou condolências aos familiares e amigos.