Jovens voluntários ajudam a preservar Mata dos Sete Montes em Tomar

Mais de duas dezenas de jovens voluntários trabalham durante as férias escolares para ajudar a preservar e proteger a Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar.

O projecto “Vamos proteger a Mata Nacional dos Sete Montes”, espaço verde de eleição na cidade de Tomar, e um dos locais mais visitados pelos turistas, vai contar com a participação de mais de duas dezenas de jovens. Os voluntários inscreveram-se no projecto com o objectivo de sensibilizar, e ao mesmo tempo trabalhar, para preservar e proteger o meio ambiente do espaço. A iniciativa realizou-se no âmbito do programa de “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

As actividades desenvolvidas abrangem a vigilância, limpeza dos percursos e parques de merendas, apoio na execução de materiais e dinamização das acções de educação e sensibilização ambiental promovidas pelo Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental (CISA). O entusiasmo em torno do projecto reflete-se na adesão bastante positiva deste ano que tem, neste momento, 24 jovens inscritos. O projecto encerra no dia 8 de Setembro.

Situada no centro histórico de Tomar, a Mata Nacional dos Sete Montes tem cerca de 40 hectares e é o principal parque da cidade. A mata faz a ligação ao Castelo e é também conhecida como a Cerca do Convento. A vegetação é composta por ciprestes, olaias, carvalhos e oliveiras seculares, entre outras.