Mais profissionais na equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo

A equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) cresceu. São 16 os profissionais de saúde que foram integrados nas três unidades da instituição (Tomar, Torres Novas e Abrantes) e vêm reforçar a prestação de cuidados de saúde aos utentes. Dos profissionais fazem parte médicos especialistas, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e assistentes técnicos. As duas sessões de acolhimento dos profissionais foram realizadas por Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração (CA), Piedade Pinto, enfermeira-directora, Carlos Lousada, director clínico, e Carlos Gil, vogal executivo. Esta é uma das boas-práticas instituída no CHMT e ocorre sempre no primeiro dia de trabalho de um novo colaborador.

Casimiro Ramos destacou a oferta diferenciadora da instituição na prestação de cuidados, o aumento do prestígio, o reforço da imagem do CHMT junto da população e também a importância de se ter cada vez mais cuidados e contacto humanizados com os utentes. “Pretendemos realizar este momento convosco para vos conhecermos e transmitirmos uma mensagem muito importante. A nossa principal missão é salvar vidas e diminuir o sofrimento dos nossos utentes. Tudo se resume a esse ponto, alcançando isto, a nossa missão está completa”, referiu durante a iniciativa.