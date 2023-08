Mais um incêndio de grandes dimensões em Ourém

Depois de duas semanas de trabalho intenso os bombeiros voltaram a entrar em acção para combater um incêndio na freguesia de Matas e Cercal.

O incêndio que deflagrou na tarde de sexta-feira, 18 de Agosto, na freguesia de Matas e Cercal, concelho de Ourém, mobilizou cerca de duas centenas de operacionais, segundo fonte da Protecção Civil. O incêndio consumiu uma zona de mato, que tem um “perímetro periurbano”, embora não tivesse colocado casas em risco. O fogo, que entrou em fase de resolução às 20h40 do mesmo dia, inicialmente foi atribuído à freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria. No entanto, o novo foco de incêndio teve início pelas 15h30 na localidade de Outeiro das Gameiras, no concelho de Ourém. Recorde-se que nas últimas duas semanas o concelho de Ourém voltou a viver um cenário negro por causa dos incêndios. As freguesias de Espite, a União de Freguesias de Matas e Cercal e a freguesia de Nossa Senhora da Misericórdia, viveram semanas negras. Depois de um Verão de 2022 dramático, com milhares de hectares ardidos, este ano o concelho de Ourém volta a viver uma realidade catastrófica. A Câmara de Ourém vai investir cerca de um milhão de euros na recuperação e reparação dos danos provocados pelos vários incêndios.