Morre colhido por comboio na Póvoa de Santa Iria

Um homem morreu na manhã de quinta-feira, 17 de Agosto, após ser colhido por um comboio na linha do Norte, na zona do Lidl, na Póvoa de Santa Iria, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria e coordenador municipal da Protecção Civil de Vila Franca de Xira, António Carvalho. No início de Julho um outro homem morreu após ser atropelado por um comboio na estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria. De acordo com a mesma fonte ainda não foi possível identificar o corpo que foi transportado para a morgue do hospital. Na zona onde ocorreu o atropelamento não existe passagem de nível para peões. O alerta para o acidente foi dado às 06h48 e a circulação de comboios esteve interrompida até às 08h05, indicou à Lusa fonte da Comboios de Portugal (CP), acrescentando que se registaram “pequenos atrasos na circulação, pouco significativos”. Para o local foram mobilizados dez operacionais dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de cinco veículos.