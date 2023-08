Obras condicionaram trânsito em Castanheira do Ribatejo

O trânsito esteve condicionado de 16 a 18 de Agosto no troço da Estrada Nacional 115-4, entre os quilómetros 14,5 e 16,250, que serve directamente as freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira. A Infraestruturas de Portugal (IP) efectuou trabalhos de reparação do pavimento e por isso foi necessário proceder ao condicionamento do trânsito com a circulação a processar-se de forma alternada à passagem no local.