Praias de Abrantes com acções de sensibilização para cuidados a ter com o sol

As praias fluviais de Aldeia do Mato e Fontes, no concelho de Abrantes, vão receber acções de sensibilização, que têm como objectivo alertar a população para os cuidados a ter com o sol e a prevenção do cancro da pele. As acções, a cargo da Unidade Móvel de Saúde, vão decorrer a 25 de Agosto, na Praia Fluvial de Aldeia do Mato e a 29 de Agosto, na Praia Fluvial de Fontes.