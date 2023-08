União Desportiva de Malaqueijo comemorou 45 anos

A União Desportiva de Malaqueijo, no concelho de Rio Maior, comemorou 45 anos e juntou dirigentes, associados e amigos num almoço convívio, que decorreu a 15 de Agosto. Um evento que contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, o vice-presidente, Lopes Candoso, e o presidente da União de Freguesias de Azambujeira e Malaqueijo, Fernando Costa. Foi uma tarde de festa onde se jogou futebol e matraquilhos e não faltou o tradicional bolo de aniversário para celebrar mais um ano de existência do clube liderado por Hélio Pascoal.