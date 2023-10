Abrantes recebe o terceiro Festival Internacional de Folclore



O terceiro Festival Internacional de Folclore decorre dia 7 de Setembro, pelas 21h30, na Praça Barão da Batalha, em Abrantes. A iniciativa é organizada pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos e vai contar com grupos vindos de países como Itália, Polónia e Costa Rica, além dos grupos abrantinos Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego e Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos. O festival, de entrada livre, conta com o apoio do município de Abrantes e da Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede.