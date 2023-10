“Bonito by Night” regressa ao Entroncamento

Clube de Lazer Aventura e Competição volta a organizar a prova a 30 de Setembro e promete percursos inéditos que vão surpreender os participantes.

“Bonito by Night” é um evento desportivo organizado pelo Clube de Lazer Aventura e Competição (CLAC) do Entroncamento e consiste num percurso de corrida e outro de caminhada. O percurso competitivo, de corrida, envolve uma distância de 21 quilómetros enquanto que a caminhada tem uma distância total de 10 quilómetros, numa vertente mais lúdica e de descontração. A actividade é alusiva ao facto do Entroncamento ser considerada a cidade ferroviária, e por isso vai contar com percursos entre linhas ferroviárias, oficinas e comboios, passando naturalmente pelos trilhos do Bonito.

A prova vai decorrer no dia 30 de Setembro e as actividades têm início marcado para 18h30. As inscrições e regulamento ainda vão ser disponibilizados brevemente pelo Clube de Lazer Aventura e Competição do Entroncamento.