Festival Entretanto em Alcanena com Pedro Mafama e Rita Vian

Festival em Alcanena decorre entre 31 de Agosto e 2 de Setembro com a presença de duas dezenas de artistas e tasquinhas dinamizadas pelo tecido associativo local.

Pedro Mafama e Rita Vian são dois dos artistas anunciados para a primeira edição do festival cultural Entretanto, que vai decorrer em Alcanena entre 31 de Agosto e 2 de Setembro, anunciou o município. Em comunicado, a Câmara Municipal de Alcanena, entidade organizadora, indica que o Entretanto - Festival Cultural de Conexão e Comunidade surge como “resultado da vontade de unir a comunidade” em torno de “música, conversas e opções gastronómicas”.

As actividades decorrem na Praça 8 de Maio, no Jardim e Casa da Cultura e no pátio da Igreja de São Pedro. O programa completo pode ser consultado nas redes sociais Instagram e Facebook. Com entradas gratuitas, o programa conta também com atuações de ToGod, Vrdasca, Capitão Geraldes, entre outros, num total de “mais de 20 artistas locais, emergentes e nacionais”, e com uma selecção de tasquinhas dinamizadas pelo tecido associativo local.