Vialonga Fest na Sociedade Recreativa da Granja

No próximo dia 9 de Setembro a Sociedade Recreativa da Granja vai ser palco da sexta edição do Vialonga Fest. Actuam as bandas 13 & O Clube 666, Konad, Grau Zero, Alma Negra, Rageful, Zurrapa e All Against. A animação vai estar a cargo de Vasco Rodrigues. Os concertos começam às 17h00 e as entradas são gratuitas.